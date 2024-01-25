«حماة الوطن»: الشرطة تؤدي دورا وطنيا للحفاظ على الأمن والأمان

هنأت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 72، مؤكّدة أنَّها ذكرى «نستلهم منها حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجله».

وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أنَّ قوات الشرطة تؤدي دورا وطنيا كبيرا في حفظ الأمن والأمان داخليا، منوهة أن المصريين يستلهمون من هذا اليوم حب الوطن والدفاع عنه في وجه كل غاشم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة أمس، والتي أكد خلالها موقف مصر الثابت والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية وعدم تخلي مصر عن دورها في دعم القضية حتى يحصل الأشقاء على حقوقهم المشروحة في إقامة دولتهم المستقلة.

وشددت على رفض الدولة المصرية حكومة وشعبا لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم او الزج باسم مصر في ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم انتهكت بها القانونين الدولي والدولي الإنساني.