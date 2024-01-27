 «حماة الوطن»: الرئيس السيسي صريح وواضح مع الشعب المصري

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية عالمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي صريح وواضح مع الشعب المصري، لافتا إلى أنه على الرغم من قوة الأزمات إلا أن الرئيس يطمئن الشعب بأن هناك حلول من خلال الحوار المجتمعي الذي يتبنى الأزمة الاقتصادية، والدول بشكل عام تدار بالقوانين وبالعمل ولا تدار بالخواطر.

تكاتف الشعب المصري

وأوضح «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بتكاتف الشعب المصري مع الدولة يمكننا تجاوز الأزمة، خاصة أن حلول الأزمة الاقتصادية تعتمد على رؤيتنا ووعينا، ويجب علينا أن نتعاون جميعا في إدارة الاقتصاد وتحمل المسؤولية تجاه هذه الأزمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي خلال جولاته دائما يلتقي المواطنين في الشارع ويستمع إلى مطالبهم، وهو نوع من تواصل القيادة السياسية مع المواطن، لتكتمل المرحلة الثانية بالحوار الوطني الذي يعد حوارا اقتصاديا شاملا.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن الحوار الوطني الاقتصادي سيكون له مردود كبير على الوضع الاقتصادي بشكل عام، في ظل تقدم الخبراء والمتخصصين بمقترحات حقيقية تسهم في حل المشكلات، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تحدي جديد ما زال قائما، ولكن بفضل تعاون الشعب مع القيادة السياسية يمكن تجاوز أي أزمات أو تحديات.