ضعف المياه في مركز البداري لمدة 24 ساعة غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، إجراء عملية إحلال وتجديد لخط المياه العكرة قطر 1000مم بمحطة مياه البداري المرشحة، مما يترتب عليه ضعف مياه الشرب لمدة 24 ساعة.

ايقاف المحطة المرشحة

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه جار إيقاف المحطة المرشحة عن العمل لمدة 24 ساعة، بداية من الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء حتى الساعة السادسة مساء الأربعاء.

توفير سيارات مياه

وأضاف رئيس الشركة، أنه بناءً على ذلك تنوه الشركة إلى أن وصول المياه لمدينة ومركز البداري سيكون ضعيفا إلى حد ما، نظرا لاعتماد تغذية المنطقة على إنتاجية المحطات الارتوازية وسيارات المياه المتنقلة، ليتمكن الطاقم الفني من إتمام أعمال إحلال وتجديد خط المياه العكرة، لذا ترجو الشركة من العملاء بمركز البداري توفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف.

وأوضحت الشركة جميع قنوات التواصل معها، وهي الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125، وكذلك على تطيق واتس آب من خلال الرقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي لاستقبال الشكاوى الالكترونية، موضحا أن الشركة على أتم استعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.