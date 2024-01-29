ضبط 17 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن دون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنّ أحد الأشخاص أنشأ مخزنا عشوائيا دون ترخيص في دائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، للاتجار بالأعلاف الحيوانية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وجرى استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة، وضُبط داخل المخزن «17 طن أعلاف حيوانية تسمين بادي ونامي وناهي» دون فواتير شراء تدل على مصدرها ودون ترخيص من الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية.