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ضبط 17 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن دون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:12 م | الإثنين 29 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة  إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنّ أحد الأشخاص أنشأ مخزنا عشوائيا دون ترخيص في دائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، للاتجار بالأعلاف الحيوانية دون ترخيص من الجهات المختصة. 

وجرى استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول، مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة، وضُبط داخل المخزن «17 طن أعلاف حيوانية تسمين بادي ونامي وناهي» دون فواتير شراء تدل على مصدرها ودون ترخيص من الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات