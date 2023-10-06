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ضبط 13 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملات بالقاهرة والفيوم

كتب:

شريف سليمان
02:58 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
شرطة البيئة

شرطة البيئة

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية المعنية، حملات استهدفت المخالفات كافة، بنطاق محافظتي القاهرة والفيوم.

وأسفرت جهود الحملات، عن تحقيق نتائج إيجابية، وذلك على النحو التالي:

مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي» بالقاهرة

جرى ضبط 5 مسابك لصهر وتشكيل الألمونيوم كائنة بدائرة قسم ثانِ شرطة مدينة نصر، وذلك لوجود مخالفات «مزاولة النشاط بدون ترخيص – زيادة شدة الصوت عن الحد المسموح به – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود سجل الحالة البيئية – وجود انبعاثات كثيفة داخل بيئة العمل».

مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية» بالفيوم

جرى ضبط «مدشة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة سنورس»، وبداخلها 13 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر.

مجال حماية الثروة السمكية

ضبط 29 قضية متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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