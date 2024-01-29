طلب برلماني باستقالة اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب من أمم إفريقيا

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار من الدور ثُمن النهائي، بالرغم من أن الدولة المصرية سخرت جميع التسهيلات والإمكانيات والدعم الشعبي والرسمي ماليا ومعنويا لمنظومة كرة القدم في مصر، ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي لم يكن له أي إنجاز رياضي.

وطالب «وهدان» بمحاسبة هذا الفساد ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام، والوقوف على المتسبب في هذا الوضع الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم في مصر.

محاسبة اتحاد الكرة

واختتم عضو مجلس النواب طلبه، قائلا: «لقد حان وقت المحاسبة التي نطالب به منذ خروج مصر من كأس العالم، ومحاسبة كل من تسبب فيما وصلنا إليه من وضع مؤسف وحزين أساء إلى سمعة كرة القدم المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة الذي أدى إلى الخروج المهين لنا ولتاريخنا»، مطالبا مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم باستقالته وحل المجلس الذي تسبب في الإخفاق المتكرر للمنتخب بعد أن كانت مصر حاملة للقلب لسبع مرات.