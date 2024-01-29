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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الإثنين 29 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. 

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات