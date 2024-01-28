ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي في مطار الغردقة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر محمد موسى، مدير إدارة الوردية الثانية، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي ومخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2020 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

المحاولة الأولى كانت خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة خطوط الطيران الألمانية، اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

جهاز الفحص بأشعة X-RAY

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجة عبد الشافي تحت إشراف محمد صبحي سعيد فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد سيد، نائب مدير الإدارة، كلف عادل قرني مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 84 ألف يورو مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها.

وكانت المحاولة الثانية خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة خطوط الطيران الفرنسية اشتبه محمود خميس مأمور اللجنة الجمركيه في راكب فرنسي الجنسية، خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال تحت إشراف محمد صبحي سعيد تم تأكيد الإشتباه. وبالعرض على مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة قام بتكليف عمر حساني مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا.

وقام بالجرد والتحريز كلا من محمد عبد الحليم ومحمد حسن سليم وبهاء سمير وولاء عبد الفتاح وأحمد فتحي عبد الخالق بحضور وليد زيادة وهاني عبد الحافظ بالأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 8 و 9 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.