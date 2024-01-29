تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى بالقليوبية.. والهجان: الخطة تنفذ وفق القانون

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، والتي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، إضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

وعقد المحافظ اجتماعا بالمهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفد الهيئة لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات والأحوزة العمرانية بقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة قليوب، وهي سنديون وميت حلفا وصنافير وطنان وناي، وقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة كفر شكر وهي قري المنشأة الكبرى والمنشأة الصغري والصفين وميت الدريج.

المخطط الجديد واستثمار الإمكانات

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانات والمقومات المتاحة بالمحافظة، والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية بتلك القرى .

وأكد «الهجان»، على أن الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات الاستراتيجية تقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية.

معايير ومواصفات الأحوزة العمرانية الجديدة

وأضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية، سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقاً للقانون والمعايير والمواصفات المقررة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».