ضبط كمية من الأرز داخل مخزن في المنيا بقصد حجبه عن المواطنين

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أنّ تاجر ومالك مخزن سلع غذائية مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، متهم بتخزين وتجميع كميات من سلعة الأرز داخل المخزن الخاص به بذات الناحية بقصد احتكارها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر داخل المخزن على 288 شيكارة أرز حر، تزن الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي 7,200 طن أرز حر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.