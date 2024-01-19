ضبط 5 أطنان أرز أبيض دون فواتير في شركة بالشرقية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، ضبط 5 أطنان أرز أبيض غير مدون عليه السعر، داخل إحدى شركات تعبئة مواد غذائية، بناحية بساتين الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية بنطاق مركز بلبيس.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن الرقابة التموينية شنّت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، وبمشاركة قطاع وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية ببلبيس، لفحص شكاوى المواطنين والتفتيش على شركة تعبئة مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية.

ضبط 5 أطنان أرز أبيض غير مدون عليه السعر

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط كمية من الأرز الأبيض قدرها 200 جوال، زنة الجوال الواحد 25 كيلوجراما، بإجمالي 5 أطنان أرز معدة للبيع غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وكذا عدم احتفاظه بالفواتير الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري 110 لسنة 2023 وكذا القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017.

جرى التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم ضد صاحب الشركة، وتحرير المحضر رقم 1155 لسنة 2024 جنح مركز بلبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.