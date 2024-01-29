تتبع أصدقاءك من الهاتف.. 3 طرق لمعرفة أماكنهم

تتوفر طرق عدة لتتبع الأهل والأصدقاء، سواء على أجهزة أندرويد أو أيفون أو حتى عبر تطبيقات وخرائط جوجل، وتعد الأخيرة الأكثر شيوعًا بين جميع الخيارات المذكورة، والتي تتيح مشاركة موقعك الحالي مع الآخرين، أو تتبع موقع شخص آخر إذا كان سمح لك بذلك.

طريقة تتبع الأهل والأصدقاء على أندرويد

في الوقت الحالي وسط الطفرة التي تصنعها التطبيقات، يمكن للأشخاص مشاركة أماكنهم أو تتبع أماكن بعض الأشخاص من الأهل والأصدقاء، بإذن مسبق منهم، من خلال استخدام عدد من التطبيقات على أجهزة أندرويد أو عبر خرائط جوجل، عبر تلك الخطوات:

فتح تطبيق خرائط جوجل على الجهاز الخاص بك. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. اختر مشاركة الموقع. اتبعها بمشاركة الموقع المباشر. ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه. حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها، على أن تنتهي بمجرد انتهاء تلك المدة. اضغط على مشاركة. سيتلقى الشخص الذي تشارك معه موقعك تنبيهًا يُعلمه بمشاركة موقعك. سيتمكن من رؤية موقعك على الخريطة في الوقت الفعلي.

طرق أخرى لتتبع الأهل والأصدقاء عبر الهاتف

بخلاف تطبيق خرائط جوجل، هناك طرق أخرى لتتبع الأهل والأصدقاء على أندرويد وجوجل وأجهزة الأيفون، عبر عديد من التطبيقات المتاحة التي تتيح لك تتبع موقع الأشخاص الآخرين، بعضها مجانية وأخرى مدفوعة.

وتدعم عديد من تطبيقات المراسلة الفورية، مثل «واتساب» من خلال الضغط على زر الإرفاق أسفل الشاشة، والضغط على الموقع، ثم إرسال، من أجل إتاحة فرصة للشخص لتتبع تحركاتك لعدة ساعات، الأمر ذاته بالنسبة لـ«فيسبوك» الذي يتيح ميزة مشاركة الموقع الحالي مع أشخاص آخرين، بالطريقة ذاتها.

كما يدعم أيضًا تطبيق سناب شات الميزة ذاتها، عبر استخدام سناب ماب، بالضغط على أيقونة الخريطة وتعيين الأصدقاء الذين ترغب في تتبعهم والعكس كذلك، ولن يحدث ذلك إلا بالحصول على موافقة الطرفين.