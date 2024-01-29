صناعة الترجمة وتحديات سوق العمل في ندوة بمكتبة مصر العامة بأسيوط

نظم نادي الترجمة الحديثة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في أسيوط، ندوة «آليات صناعة الترجمة الحديثة وتحديات سوق العمل»، وذلك بمقر المكتبة، بحضور عدد من الخريجين والطلاب المتخصصين في مجال اللغات والترجمة بالجامعات والمهتمين.

تطوير صناعة الترجمة

وقال الدكتور سعيد أحمد أبوضيف، عضو هيئة التدريس بجامعة أسيوط والرئيس التنفيذي للنادي، إن هناك أهمية كبيرة للتوعية بتطور صناعة الترجمة وكيفية استغلال التقنيات الإلكترونية، وأيضا الوعى لتحديات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات وقدرات خاصة للمتخصصين بالترجمة للحصول على الفرص الجديدة.

وشرح الدكتور أحمد مصطفى علي حسين، عضو اتحاد كتاب مصر، استراتيجيات التسويق الذكية والإلكترونية والمهارات التى ينبغي للمترجم امتلاكها، وأيضا الوعي الثقافي واللغوي والاجتماعي بالدول واللغات التى سيرجم منها أو اليها، وفي الوقت ذاته تحديات العصر الرقمي، وأجندة الدول ووسائل الإعلام التي يتم تمريرها بشكل غير مباشر ولكن له تأثيره سواء عبر حجم وكم وكيفية الترجمة وسبل ترويجها.

مهارات التسويق الذاتي عبر الإنترنت

وأوضح الدكتور ممدوح الكوك، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، فنيات التصميم والدعاية التى يجب على المترجم امتلاكها ضمن مهارات التسويق الذاتي عبر الإنترنت والميديا الجديدة، وكذلك العلاقة بين الفنون الجميلة ومجالات الإعلان والدعاية عبر التسويق الإلكتروني، وأهمية نشر التربية الفنية ودور المترجم في ذلك لاحداث حراك ثقافي وتأثير على بناء الشخصية الإيجابية.