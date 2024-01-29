أستاذ في إدارة الأزمات: الوضع الاقتصادي العالمي يزداد سوءا بسبب الحروب

قال عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن الوضع الاقتصادي العالمي يزداد سوءًا بسبب الحروب والأزمات، إذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حالة من القلق في السوق العالمية، وانخفاض فرص العمل.

وأضاف الأستاذ أن الحرب في قطاع غزة، وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد منطقة غنية بالطاقة، أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك حالة من حالات الانفلات في ارتفاع الأسعار بالمنطقة الأوروبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهذه حالة ليست بالجيدة بالنسبة للاقتصاد، وكلما زاد حجم الأزمات وعدم قدرة الإنسان على محاصرة الأزمات، تكون هناك حالة من البطالة والتضخم والقلق».

وتابع: «هناك حالة ركود خاصة إذا استمرت حالة التداعيات التى تحدث في قطاع غزة وفي اليمن، وبالتالى نحن أمام حالة فريدة وانفلات أمني عالمي».

وأكمل: «يجب على الدول أن تقوم بعمل تحالفات إقليمية وإنشاء منظمات إقليمية وتسهيل حركة السلع من وإلى خارج البلاد، وأن تعمل الدول العربية على تسهيل انتقال السلع».