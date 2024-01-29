تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ مبادرة خفض الأسعار.. اعرف التفاصيل

شهدت منافذ المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من مثيلاتها في المحال والأسواق.

وقال أشرف محسن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن هناك تراجعا كبيرا في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، حيث يسجل سعر البصل 20 جنيها فقط للكيلو، والطماطم تتراوح من 7 حتى 10 جنيهات، والكوسة 15 جنيها، والقلقاس 20 جنيها فقط، والبطاطس القابلة للتحمير 10 حتى 13 جنيها فقط.

رقابة مشددة على منافذ البيع بالدقهلية

وتابع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن سعر التفاح سجل في منافذ المبادرة 50 جنيها للكيلو، واليوسفي تبدأ من 8 حتى 10 جنيهات، والقرنبيط 20 جنيها، مشيرا إلى أن الخضروات والفواكه كلها طازجة، ويتم ضخها أولا بأول بكميات معقولة حتى لا تفسد، وعند نفاذها يتم ضخ كميات جديدة.

وأوضح، أن هناك رقابة مشددة على منافذ البيع في نطاق محافظة الدقهلية من قبل الغرفة التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين، وفي حال رصد أي مخالفة مثل عدم إعلان عن الأسعار أو البيع بأسعار عالية عن المطلوب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.