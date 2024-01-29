النائبة آية فوزي تطالب الحكومة بتفعيل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة

قالت النائبة آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية لم يكن للحكومة أي دور في تنفيذ قانون قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك رغم أهمية ذلك القانون في تقديم الخدمات لتلك الفئة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

وأضافت فوزي، أنّ التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، مهمة جدا في تفعيل بنود القانون على أرض الواقع، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، سواء في وسائل النقل أو الدمج في المدارس وغيرها.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وشددت فوزى، على ضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، ووجهت سؤال للحكومة بشأن تفعيل النص الخاص بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبة بضرورة الالتزام بذلك النص وتفعيل النسبة حتى يستطيع أصحاب تلك الفئة من الحصول على فرص عمل تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون.