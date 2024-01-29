«البيئة»: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وفر 800 فرصة عمل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ هناك العديد من الجهات تشارك في منظومة إدارة المخلفات، بداية من القيادة السياسية، ومتابعة رئيس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، التي تعد شريكا أساسيا في المنظومة وصولا إلى المورد البشري الذي يعد أهم ضلع في المنظومة.

وتابعت أنّه يتم تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات والتي نسعى لغرسها في النشء، مشيرة إلى دعم نحو 52 جمعية أهلية في قنا كونهم أقرب للمواطن، وجرى توفير نحو 800 فرصة عمل للشباب من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

واستكملت وزيرة البيئة أنّ قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، ونجحنا في تحقيق الهدف، ففي محافظة القاهرة يتولى جزءا كبيرا من منظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، ومحافظات بورسعيد والإسماعلية والإسكندرية.

وأكدت استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.

من جانبه، تقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلي سفراء ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، مُعربا عن سعادته بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة والمدفن الصحي بمركز قوص، ضمن خطة المحافظة ووزارة البيئة نحو وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، من خلال عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من تلك المخلفات، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة لهم، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمحافظة الذي طالما تميزت به، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، حيث جرى زراعة 170 ألف شجرة، وافتتاح 9 حدائق عامة في جميع مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، كما شاركت المحافظة بنجاح وفعالية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتيها الأولي والثانية، من خلال تقديم مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.