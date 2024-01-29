وزيرة البيئة تضع حجر الأساس لمشروعي مصنع تدوير مخلفات ومدفن صحي في قنا

وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حجر الأساس لمشروعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي، في مركز قوص بمحافظة قنا، اليوم الاثنين.

10 ملايين يورو تكلفة المشروعين

وتبلغ تكلفة المشروعين 10 ملايين يورو، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الوزارة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التعاون السويسري.

خطة «البيئة» لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة

يأتي المشروع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة بضرورة النهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات، لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، حسب بيان لوزارة البيئة.

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اتخاذ وزارة البيئة خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، بالتعاون مع شركاء التنمية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للارتقاء بمستوى المعيشة في قرى مصر.

محطة المعالجة تلبي احتياجات المحافظات حتى عام 2040

وأشارت إلى أن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدانا، بطاقة استيعابية 450 طن يوميا، ما يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء، موضحة أنه سيجري نقل المخلفات المتولدة من قوص والمدن المجاورة إلى

ويقع مشروع المدفن الصحى على مسافة 13 كيلومترا من مدينة قوص، خارج الكتلة السكنية، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها، حفاظا على صحة المواطنين والبيئة، ويتكون من 3 خلايا دفن ومبان إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل إطارات.

«البيئة» تشكر شركاء التنمية على دعم مشروعات التنمية

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ودعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدة الدور الحيوي لهم بالتعاون مع الوزارة في رفع وعي المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وتحفيز المشاركة المجتمعية لكل فئات المجتمع.