محافظ قنا: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة قطعت شوطا كبيرا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون التنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تمتلك المحافظة مصنعين لتدوير المخلفات بمدينتي قنا ونجع حمادي، ومحطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبوتشت، مع توافر 500 معدة نظافة متنوعة للمساهمة في عمليات جمع ونقل المخلفات على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.

وأكد الداودي، حرص المحافظة على السعي نحو دعم شركات القطاع الخاص للعمل بمنظومة المخلفات الصلبة، خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتقدّمت ميشيل هاراري، نائب مدير التعاون الدولي السويسري في السفارة السويسرية، بالشكر لوزيرة البيئة ولجميع الشركاء في المشروع المهم الذي تم وضع حجر الأساس له، إشارة بالبدء والقضاء على الصعوبات، حيث ستستغرق تلك المرحلة نحو 14 شهرا حتى التنفيذ.

وأوضحت أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم نموذج عمل لكيفية تعاون البرنامج الوطني للمخلفات مع القطاع الخاص بتشغيل المحطات والمدافن الصحية والمصانع، مُشيرة إلى التعاون طويل الأمد بين الجانبين السويسري والمصري في مجال المخلفات بأنواعها كالمخلفات البلدية والصحية والزراعية والخطرة من أجل حماية البيئة وتقليل نسب التلوث.

من جانبها، أعربت ستيفاني زورنسون، نائب رئيس التعاون التنموي الالماني بالسفارة الألمانية، عن سعادتها بوضع حجر الأساس والبدء في المشروع المهم بالتعاون مع الجانب المصري وجميع الشركاء، موجَهة الشكر لوزيرة البيئة على الإجراءات التي جرى اتخاذها في مجال المخلفات سواء بتشكيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو بإصدار قانون المخلفات الجديد.

وأعربت عن امتنانها بالعمل مع البرنامج الوطني للمخلفات ودوره المهم خلال الأزمة الصحية «كوفيد 19»، والدعم الذي تم تقديمه لعمال النظافة من مهمات وقاية وكمامات والأدوات الأخرى حفاظا على صحتهم، مُشيرة إلى أنّ الحكومة الألمانية تقدم دعما فنيا للبرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بينما يقدم بنك التعمير الألماني الدعم المالي.

وأشار الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات في قنا من خلال البرنامج وبدعم كبير من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي حرصت منذ توليها مهام الوزارة على تقديم الدعم للمنظومة والبرنامج، والتطلع لتحقيق تقدم أكبر خلال الفترة القادمة، مشيدا بالدعم الكبير من محافظ قنا على مدار السنوات الماضية، كما ثمّن التعاون البناء مع شركاء التنمية ونواب البرلمان.

وجرى تقديم عرض مفصل حول المدفن وخطة إدارة مشروع تنفيذه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وبما يلبي توقعات الشركاء، حيث جرى استعراض معايير اختيار موقع المدفن وفق المعايير الوطنية والدولية، ويتكون المشروع من 3 خلايا دفن تضم كل مستلزمات البنية الأساسية، بما يتناسب مع حجم المخلفات المتوقع مستقبليا، ومعايير حماية البيئة المحيطة، كما تم عرض آلية التعامل مع سائل الرشيح المتولد بما يحافظ على سلامة التربة، وإدارة نظام استخدام المياه، ونظام الرقابة والرصد.