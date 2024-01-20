نشأت الديهي: مصر ستخرج من الأزمة الاقتصادية قريبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة موديز خفضت نظرتها لمصر من مستقرة إلى سلبية، وهذا الأمر كان متوقعًا بسبب ضعف الوضع الائتماني والصعوبة الموجودة في سعر صرف الدولار.

وزارة المالية علقت على تقرير موديز

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن وزارة المالية علقت على تقرير موديز بأن مصر تدير الاقتصاد الكلي بمرونة، وتعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل التوترات الموجودة في المنطقة، وتم تحديد مصادر التمويل الخارجي حتى نهاية العام المالي الحالي بقيمة تقدر بـ4 مليارات دولار، مضيفًا أن مصر في قلب الأزمة الاقتصادية، ولكن قولاً واحدًا مصر ستخرج من هذه الأزمة من خلال الكثير من الإجراءات قريبا، معقبًا: «مصر مرت بأقوى من هذه الأزمة».

عائد دولاري ضخم

وأشار إلى أن هناك عائدًا دولاريًا ضخمًا سيضخ في البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفقًا لمصادر مسؤولة، معقبًا: «لدي معلومة مؤكدة من مصادر مسؤولة بوجود عائد دولاري ضخم لن يقل عن 20 مليار دولار وأن هذه الأموال ليست قرضا، وليست مساعدة من أحد، ولكنها عبارة عن مصادر دولارية محلية سيتم ضخها في البنك المركزي خلال أسابيع قليلة».