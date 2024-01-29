«المؤتمر»: الحوار الوطني يقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات في العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادي على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

وأكد «غنيم»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة تسهم في تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن الحوار يشهد اجتماع لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريص على إعلاء المصلحة العامة.

إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات في هذه المرحلة، متابعا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من أهم الملفات التي تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطني في التوصل لحلول حاسمة في العديد من الملفات الشائكة التي توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في الوضع الاقتصادي.

الدولة تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادي بالحوار الوطني سيكون له عظيم الأثر في الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني أثبت نجاحه على أرض الواقع في عدة أزمات وساهم في خلق مناخ سياسي جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.