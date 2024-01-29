«مصر أكتوبر» يشيد بتركيز المرحلة الثانية من «الحوار الوطني» على الملف الاقتصادي

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدة ان استئناف أعمال وفعاليات الحوار يأتي في توقيت مهم للغاية.

توصيات مهمة ساهمت في حل مشاكل عديدة

وأوضحت «مديح»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني وضع توصيات مهمة في مرحلته الأولى ساهمت في حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادي ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه إيجاد حلا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني نجح في مرحلته لأولى بلم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصري على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن.

ودعت المشاركين في الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، مؤكدة أن حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبا.