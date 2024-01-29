«نعيمة» دراما شعبية شعرية على مسرح النيل بجامعة أسيوط

شهد مسرح مركز النيل للتنوير والاشعاع الحضاري بجامعة أسيوط، العرض المسرحي «نعيمة»، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة الفنون المسرحية، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

«نعيمة» دراما شعبية شعرية

يقدم العرض المسرحي «نعيمة» الدراما الشعبية الشعرية، برؤية إخراجية جديدة لمحمد جمعة، وتأليف درويش الأسيوطي، وتمثيل طلاب منتخب الجامعة للفنون المسرحية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اهتمام جامعة أسيوط بالثقافة والفنون للنهوض بالعقل والوجدان معًا، ودعم دور الفن المسرحي في المجتمع، وفتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لاكتشاف المواهب وصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، والتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصياتهم.

رفع درجة الوعي

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا لاحتضان المواهب الشابة ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل، ويسهم في نشر الأفكار الإيجابية والبناءة، مشيدآ بدور المسرح الجامعى فى تكوين وتشكيل اتجاهات الشباب، وإبراز المواهب الفنية.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بمستوى المواهب الطلابية والحس الفني الذي يتمتعون به، والذي ينعكس في تحقيقهم لمراكز متقدمة خلال مشاركتهم في مختلف المسابقات الفنية والثقافية، مؤكدا دعم الجامعة لأبنائها الطلاب، وحثهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تساهم في إمداد الطالب بالمعارف المتنوعة وﺳـﻼﻣﺔ الفكر ودعم قيم الوﻻء والانتماء ﻟلوطن.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش إلى أن العرض المسرحي تناول طرحاً حديثاً للدراما الشعبية الشعرية «حسن ونعيمة» برؤية إخراجية متماشية مع الأحداث المعاصرة.