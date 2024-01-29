مشروب سحري يمنحك الدفء طوال اليوم.. كيف تحضره في المنزل؟

البرودة الشديدة من أبرز علامات فصل الشتاء، وعادة ما تبحث الناس عن الأغذية التي تساعد على التدفئة في ظل درجات الحرارة المنخفضة، وفي مقدمة المشروبات الشتوية التي تمنحك الدفء طوال اليوم مشروب «السحلب»، فضلًا عن مكوناته التي تحتوي على عديد من الفيتامينات الضرورية للجسم، ونقدم طريقة عمل مشروب سحري يمنحك الدفء طوال اليوم، باتباع خطوات سهلة للغاية، ووفقًا لطريقة الشيف سالي فؤاد.

مشروب السحلب

السحلب بمكوناته، يعد مشروب سحري يمنحك الدفء طوال اليوم، ونرصد طريقة تحضيره وتجهيزه في المنزل، بنكهة لذيذة مثل الكافيهات.

طريقة عمل بودرة السحلب

يمكنك تحضير بودرة السحلب دون الحاجة لشرائها، بمكونات بسيطة وموفرة من المنزل:

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الأرز المطحون.

نصف كوب من السكر المطحون.

كوب من مبيض القهوة -حسب الرغبة-.

نصف كوب من جوز الهند المفروم.

نصف كوب من المكسرات المفضلة.

نصف كوب من السمسم الطازج.

طريقة تحضير بودرة السحلب

تخلط كل المكونات مع بعضها حتى يتم المزج بالكامل، ومن ثم يوضع السمسم والمكسرات ويقلب جيدًا، ويتم حفظه في برطمان زجاجي، ويحفظ بالثلاجة.

طريقة عمل مشروب السحلب

المكونات:

معلقتان كبيرتان من بودرة السحلب.

3 أكواب من الحليب.

زبيب.

جوز هند.

فانيليا.

مكسرات مفرومة.

سكر حسب الرغبة.

2 ثمرة موز.

طريقة تحضير مشروب السحلب

يقلب الحليب مع بودرة السحلب والسكر في درجة حرارة الغرفة، حتى لا تتعرض النشا المتواجدة في بودرة السحلب إلى التكتل، ويرفع الخليط على النار، مع إضافة الفانيليا، وجوز الهند، حتى الغليان والوصول إلى القوام المطلوب.

ومن ثم تجهز أكواب التقديم بتقطيع الموز بداخلها، ويصب مشروب السحلب الذي تم تحضيره، وتوضع على الوجه المكسرات المفرومة، ويفضل اللوز والفستق، وإذا لم يتوافر يمكن استعمال الفول السوداني.

كما يمكن استبدال ثمرة الموز، بقطع من التفاح، أو الاستغناء عن خطوة إضافة الفاكهة، إذا رغبت في شرب السحلب بدون نكهات أخرى.

والآن أصبح مشروب السحلب جاهزًا، وبات لديك مشروب سحري يمنحك الدفء طوال اليوم، ويمنع الشعور بدرجات الحرارة المنخفضة.