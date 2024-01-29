بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بـ3 كنترولات في سوهاج

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انطلاق أعمال تصحيح كراسات إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، من خلال 3 كنترولات فرعية، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

وأكد وكيل الوزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال التصحيح تُجرى في 3 كنترولات، هي قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وأخيرًا قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

تجميع وترقيم أوراق الإجابات

وأضاف وكيل الوزارة، أن مرحلة التصحيح تمر بعدة مراحل، تبدأ بتجميع أوراق الإجابات وترقيمها، وتوزيع أوراق الإجابات على المصححين وفقا لكل مادة، ثم رصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتماد النتيجة من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإعلانها فور اعتمادها، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل.