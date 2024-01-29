رئيس «شؤون البيئة» يوضح لرواد معرض الكتاب دور الوزارة في التصدي لتغير المناخ

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الندوة الثقافية التي نظمها جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بشأن «التغيرات المناخية: الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية».

وأجرى أبوسنة، حوارا مفتوحا مع المشاركين للرد على شواغلهم تجاه القضايا البيئية المختلفة وخاصة قضايا المناخ، موضحا دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة في التصدي للمشكلات البيئية، ودور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وأهمية إشراك المواطن المصري في العمل البيئي وكيفية توحيد الجهود للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتفقد أبو سنة، الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك في المعرض، مشيرا إلى أنّ الوزارة تهدف من خلاله إلى رفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع، حيث شهد المعرض خلال اليوم الثالث إقبالا جماهيريا كبيرا، ونفذ فريق التوعية مجموعة من الأنشطة البيئبة المختلفة، تضمنت ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات وفن الأورجامي ومسابقات بيئية وتوزيع المطبوعات التوعوية على المترددين على الجناح والرد على استفساراتهم، وتقديم ورش عمل فنية وتوزيع الهدايا على مجموعة من ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة.