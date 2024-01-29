إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع اللواء أركان حرب سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون، في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتبادل الاستشارات الفنية في العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة القاهرة.