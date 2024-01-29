كيف تؤثر مشروبات الطاقة على النشاط الإدراكي للأطفال؟.. أستاذة تغذية توضح

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذة التغذية العلاجية، وعميد المعهد القومي للتغذية السابق، إن مشروبات الطاقة التي يستخدمها البالغون أو الأطفال اعتقادا منهم أنها تساعد على التركيز بشكل أكبر يوجد بها مواد حافظة تتسبب في بعض المشكلات عند الأطفال مثل «فرط الحركة».

المرحلة العمرية للطفل قبل الـ3 سنوات لتكوين الأعصاب والمخ

وحذَّرت أستاذة التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، من تناول الأطفال للأدوية، خصوصا قبل سن الـ3 سنوات، كما حذَّرت من تناول السكريات للأطفال بنفس السن، لأن هذه المرحلة العمرية للطفل هي مرحلة تكوين الأعصاب والمخ.

معالجة مرض فرط الحركة يحدث من خلال منع الطفل من الحلويات والسكريات

وأوضحت أستاذة التغذية العلاجية أن معالجة مرض فرط الحركة يحدث من خلال منع الطفل من الحلويات والسكريات، شارحة أن المشروبات الغازية تحتوي على 650 وحدة حرارية للعبوة الواحدة، والإنسان الطبيعي إذا كان وزنه 70 كيلو احتياجاته الغذائية لا تزيد عن 1300 وحدة حرارية فقط يوميا، حيث إن هذه المشروبات تسبب تغيرات جسيمة في الجسم، وتسبب مشكلات في الحركة بشكل كبير، ما يؤثر على التركيز بالمذاكرة.