أخطر 4 أنواع جبن تسبب أمراضا مزمنة.. «ما تشتريهاش حتى لو ببلاش»

يفضِّل الكثيرون تناول الجبن بأنواعه المختلفة على وجبتي الإفطار أو العشاء، فهي من منتجات الألبان التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويمكن إعدادها بطرق مختلفة لتعطي مذاقا طيبا، ولأنها تُعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات الأساسية التي تسهم في بناء العظام، لكن هناك بعض أنواع الجبن تشكل خطرا على الصحة.

الدكتورة منى عويضة، أخصائي التغذية، حذَّرت عبر «الوطن»، من 4 أنواع جبن قد تسبب أمراضا خطيرة وتسبب مخاطر عديدة على الصحة، وعددت أفضل أنواع الجبن وأخطرها وهي:

أفضل أنواع الجبن

- الجبن القريش يُعتبر من أفضل أنواع الجبن، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، كما أنه قليل الدسم ومفيد للجسم والصحة، وبخاصة من يتبعون نظاما غذائيا معينا، فضلا عن أنه مفيد للأسنان والعظام، ويساهم في تنظيم ضغط الدم.

- الجبن الغني بالبروتين وقليل الدهون مثل بعض الجبن الشيدر الخفيف.

أخطر أنواع الجبن

- الجبن الإيطالي، حيث يجرى تركه ليتعفن والضرر يكون في طريقة تصنيعه، إذ يتسبب في حدوث ثقوب في الأمعاء الدقيقة وبعض الأضرار للجهاز الهضمي.

- الجبن المصنع في أماكن غير صحية، حيث من الممكن أن يضاف إليه كمية من المواد الضارة على الجسم، منها التسبب في ارتفاع ضغط الدم المزمن وأمراض القلب.

- الجبن الكريمي يحتوي على كميات عالية من البروتين بنسبة أعلى بكثير من الدهون والصوديوم، وهو ما يشكل خطرا على الصحة.

- الجبن الذي يحتوي على الزيوت النباتية المهدرجة، يؤثر سلبا على الصحة لاحتوائه على نسب عالية من الصوديوم المرتبط بارتفاع ضغط الدم.

ونصحت الدكتورة منى عويضة، أخصائي التغذية، بضرورة اختيار الجبن الصحي حفاظا على صحتكم وسلامة أسرتكم: «ابعدي عن أخطر أنواع الجبن ومتشتريهاش حتى لو ببلاش علشان صحة أسرتك».