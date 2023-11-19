الجبن الدمياطي.. تراث مصري أصيل يستعد لدخول موسوعة الأغذية الشعبية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا على هامش المنتدى السنوي الثاني لصناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، لبحث آلية إدراج الجبن الدمياطي بموسوعة الأغذية الشعبية بمصر.

وتتبنى الأكاديمية هذا الموضوع بجدية ذلك طبقًا لعدد من المؤشرات المتعلقة بتسلسل الصناعة والمؤشرات الجغرافية وذلك كخطوة لتسجيل علامة جماعية بما يؤهلها للتسجيل أيضًا بخريطة الملكية الفكرية.

الجبن الدمياطي في موسوعة الأغذية الشعبية المصرية

بحثت المحافظ خطوات التنفيذ التي ستبدأ بعقد لقاءات موسعة مع صناع الألبان وأيضًا معامل تصنيع الأجبان لتسجيل أبرز المواصفات التي تتميز بها الصناعة بما أهلها إلى هذه المكانة الفريدة على المستويين المحلى والدولي، مؤكدة أن المحافظة وجامعة دمياط على أتم استعداد للتعاون مع الأكاديمية لتسجيل العلامة الجماعية وتوفير كافة سُبل الدعم الممكنة للتنفيذ وذلك لدعم الجهود المبذولة لتطوير الصناعة وتأهيلها لخريطة التصدير العالمية.