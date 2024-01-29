بعد عرض الحلقة الأولى.. موعد عرض حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON

أعلنت شبكة قنوات ON عن موعد عرض حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON، الذي عرضت أولى حلقاته مساء أمس، وهو من بطولة كلا من أحمد فهمي وصبا مبارك، بجانب عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث مسلسل بين السطور ما بين الإثارة والتشويق في 30 حلقة، وهو مأخوذ عن «فورمات» لمسلسل كوري بنفس الاسم، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب أحمد فهمي وصبا مبارك من بينهم: محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، بالإضافة إلى على الطيب.

موعد عرض حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON

ويبدأ موعد عرض حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON في الثامنة مساء من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وتعاد الحلقة مرتين يوميا، الأولى في تمام الساعة الـ2 بعد منصف الليل، أما الإعادة الثانية في تمام الـ12 ظهرا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساء، ويعاد في تمام الـ10 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة الخامسة مساء.

صبا مبارك تكشف تفاصيل شخصيتها في بين السطور: أكثر شخصية مركبة قدمتها على الإطلاق

وكشفت الفنانة صبا مبارك عن تحمسها لعرض حلقات مسلسل بين السطور، وتطرقت للحديث عن تفاصيل شخصية «هند سالم» التي تقدمها في المسلسل، خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: «المشروع تطلب وقت طويل من العمل، واعتقد أنه سيكون من العلامات الفارقة في مشواري، وأتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور ويشعرون بحجم التعب والجهد الذي قام به فريق العمل ليخرج المسلسل بهذا الشكل».

وأشارت النجمة الأردنية إلى أن «هند سالم» تعتبر من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمتها على الإطلاق، موضحة: «الشخصية بها قدر كبير من الطبقات والتعقيدات».