عرض مسلسل «بين السطور» بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي قريبا على «ON»

تعرض قناة «ON»، قريبًا مسلسل «بين السطور»، بطولة أحمد فهمي وصبا مبارك، ومجموعة من كبار الفنانين، قريبا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج، وإنتاج عمرو إسماعيل.

تجسد صبا مبارك، شخصية مذيعة شهيرة ضمن أحداث مسلسل «بين السطور»، لتعود مرة أخرى إلى دور المذيعة الذي قدمته سابقاً في مسلسل «حق ميت»، مع حسن الرداد، الذ عُرض في شهر رمضان عام 2015.

مسلسل «بين السطور» مكون من 30 حلقة، ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته بجانب صبا مبارك وأحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.