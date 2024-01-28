سلمى أبو ضيف إعلامية تغير من نجاح صبا مبارك في مسلسل بين السطور

عُرضت اليوم، أولى حلقات مسلسل بين السطور، وذلك على شاشة قناة ON، وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بدور ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما.

تفاصيل مشاركة سلمي أبو ضيف بمسلسل بين السطور

وظهر على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد، خاصة بعد حصول هند «صبا مبارك» على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي، وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

مسلسل بين السطور، من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

مشاركة سلمي أبو ضيف بفيلم أنف وثلاثة عيون

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف، عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.