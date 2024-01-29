عبد الحليم علام يترشح لمنصب نقيب المحامين لفترة ثانية (صور)

تقدم عبد الحليم نقيب المحامين بأوراق ترشحه على منصب النقيب لفترة ثانية، ليكون بذلك المرشح التاسع في انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب حتى الآن.

وفتحت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين 2024 أبوابها في اليوم الثالث لها من التاسعة صباحا، ومستمرة في أعمالها حتى الثالثة عصرا.

انتخابات نقابة المحامين

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقيها ملفات طلبات الترشيح ملف لمرشح واحد على منصب النقيب العام أمس، إضافة إلى 23 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و1 ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و4 ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ووصل بذلك عدد المرشحين على منصب النقيب العام، وصل إلى ٩ مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.

وتستمر اللجنة في تلقى طلبات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.