«المحامين» تتلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة لليوم الثاني

فتحت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين 2024 أبوابها في اليوم الثاني من فتح باب تلقي طلبات الترشح على كل مقاعد النقابة نقيبا وأعضاء.

انتخابات نقابة المحامين 2024

وتستمر اللجنة في أعمالها اليوم من التاسعة صباحا وحتى الـ3 عصرا، على أن تتسلم أوراق الترشح من المحامين الراغبين في حوض العملية الانتخابية.

وتلقت اللجنة أمس طلبات أوراق ترشح 7 مرشحين على منصب النقيب، وهم حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق وحمادة رجب ومحمد البرديسي و سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعمر مختار ونبيه بهنسي وخالد كمال.

وشهدت اللجنة إقبال 132 ملفا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 63 ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و9 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الاسكندرية و 6 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و13 ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و4 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و15 ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.