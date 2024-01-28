مرشح لعضوية «المحامين»: نريد نقيبا يستكمل عملية التنقية ويفعل الأكاديمية

أكد عبد المجيد جابر، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، والمتحدث الرسمي باسم حملة «ادعم نقابتك»، أن الجميعة العمومية تريد نقيبا يستكمل عملية التنقية ويفعل أكاديمية المحاماة.

مطالب الجمعية العمومية

وطالب من النقيب القادم بضرورة الحرص على تلبية مطالب الجمعية العمومية، واحترام نصوص المواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماه الخاصة بحصانة المحامي.

وأكد في تصريحات له عقب تقديم أوراق ترشحه أن «المحامين» تريد نقيبا مهنيا وقويا، موضحا أن عدم تطبيق هذه القواعد واحترام القانون سيؤدي إلى ضياع نقابة المحامين واحتلالها من غير المشتغلين بالشكل الذي يضيع هيبة النقاب والمهنة.

وسبق أن تقدم عبدالمجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، بأوراق ترشحه على مقعد استئناف القاهرة، قائلا: «أستهدف عودة قلعة الحريات لحفظ كرامة أبنائها، وتسترد مهنة المحاماة قيمتها وهيبتها وحل مشكلات المحامين».