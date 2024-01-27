عطالله عن ترشحه لعضوية نقابة المحامين: سأطلق أول مشروع لرقمنة بيانات الأعضاء

تقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، في الانتخابات المقررة 9 مارس المقبل.

واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان «نقدر.. مفيش مستحيل» ومكون من 9 محاور، أبرزها رقمنة جميع خدمات النقابة، وتحسين بيئة عمل المحامي.

قانون جديد للمحاماة

وأوضح المحامي بالنقض، أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد لنقابة المحامين في تلك المحاور: التحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتنمية منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة، مضيفا: «يتضمن برنامجي مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة».

وأشار المحامي بالنقض إلى أنه أطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول على النظام الإلكتروني وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.

مكتبة رقمية قانونية للتشريعات

وأوضح عطالله، أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني، بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانبا تثقيفيا يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.

واختتم المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين حديثه، قائلا: «عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي، وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت أكثر من مرة أنني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء على عضوية المجلس أو النقباء».