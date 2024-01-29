سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات في غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ القصف الإسرائيلي بدأ منذ ساعات الليل على قطاع غزة، حيث تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية أحزمة نارية لم تتوقف حتى اللحظة مستهدفة كل محافظات قطاع غزة مثل جباليا وبيت لاهيا وحي الرمال ومحيط مستشفى القدس وحي الشجاعية.

وأضاف «جبر»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأحزمة النارية مازالت تتواصل حتى اللحظة الحالية، بالإضافة إلى القصف من المدفعية الإسرائيلية التي طالت المنطقة الشرقية بمحافظة غزة.

وأكد أن الأحزمة النارية أدت إلى وقوع عشرات الشهداء والإصابات التي نُقلت لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء الذي يعمل بأدنى طاقة له جراء هذا العدوان المستمر لأكثر من 100 يوم، كما شهدت المحافظة الوسطى قصفا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المنازل والمخيمات الفلسطينية.