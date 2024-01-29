اتهامات بيلوسي للمحتجين الأمريكيين ضد حرب غزة تثير جدلا.. ماذا قالت؟

أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بإشارتها إلى أن بعض احتجاجات دعم غزة في الولايات المتحدة قد تكون لها صلة بروسيا، مطالبة من مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» بإجراء تحقيق في تمويل تلك التظاهرات، وفقا لـ«العربية نت».

وأفادت بيلوسي في مقابلة عبر شبكة «سي إن إن» بأنه من الضروري بذل محاولات لوقف المعاناة في غزة، لكنها عادت لتقول إن بعض الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار هي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متابعة: «لا تنخدعوا، هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بطموحاته.. أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون، لكن لبعضهم صلة بروسيا، لذا يجب التحقيق في بعض أوجه التمويل، وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في ذلك».

اتهامات لبوتين

وتعد تصريحات بيلوسي أول تصريحات علنية من سياسي أمريكي علنا، تتهم بوتين بدعم متظاهرين أمريكيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم بيلوسي في بيان سابق، إنها ستواصل تركيزها لوقف المعاناة في غزة، والمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن، ووضع إشارة إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقلم إيان بريمر، عالم سياسي وأستاذ في جامعة كولومبيا، الذي كتب أن بوتين يستفيد من الحرب المستمرة في غزة والفوضى الموسعة في الشرق الأوسط.

وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، فيما انقسم الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بشأن سياسات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ومقتل أكثر من 26 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.