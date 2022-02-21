«الأوقاف» تعلن أسماء المقبولين في منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الدفعة الخامسة من الطلاب الوافدين المقبولين بمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في بيان لها منذ قليل، وشملت الأسماء طلابا من عدد من الدول الإسلامية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

أسماء المقبولين في منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها: «يسرنا أن ننشر أسماء الدفعة الخامسة من الطلاب الوافدين المقبولين بمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعلى الطلاب الآتية أسماؤهم سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للبعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر هذه الأسماء، وذلك لاستيفاء إجراءات القيد وتقديم المستندات اللازمة».

وأوضحت الوزارة في البيان الخاص بـ إعلان أسماء المقبولين في منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه على من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم قبوله بالمنحة، ويتم ترشيح غيره، علمًا بأن المستندات المطلوبة عند التقدم، هي:

1. صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

2. صورة الإقامة السارية مع الاطلاع على الأصل، أو ما يفيد التقدم لتجديد الإقامة.

2. التدرج الدراسي مبينًا فيه تقدير العام الماضي.

3. خطاب من سفارة دولته.

4. إفادة بأنه غير مقيد بأي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية.

5. إفادة بشأن إقامته بالمدينة الجامعية من عدمه.

6. شهادة صحية معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية.

بيان بأسماء الطلاب الوافدين المقبولين في المنحة

وجاءت أسماء المقبولين في منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كالتالي:

1. محمد غفران أبو بكر - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

2. فائزة عائشة أمي عميرة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

3. إسميرة قيسطينا فوزية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

4. عارف فضل الله - إندونيسيا - كلية أصول الدين

5. محمد فقيه مزكي - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

6. رفقي شفاء الجميلة ورسينو - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

7. النساء تقية نور حقيقي - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

8. محمد نوفل علوان مغيث - إندونيسيا - كلية أصول الدين

9. محمد عبد الله مبارك - إندونيسيا - كلية أصول الدين

10. محمد على إحسان طاهر - إندونيسيا - كلية أصول الدين

11. أكمل الأهادي - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

12. سيتي خيرية أحمد زيني - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

13. زيتون ربانية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

14. صفية حفصة عزيزة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

15. روح الجستي سوديتما - إندونيسيا - كلية أصول الدين

16. عزام وافي الأبري - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

17. جهاد عبد الله - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

18. أحمد عفيفي سيف الدين - إندونيسيا - كلية أصول الدين

19. عبد الواحد نهوان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

20. محمد ضياء الحق بن إمام جوهري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

21. فرحان نصر الله بن أحمد زاري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

22. أحمد الغفاري محمد إليافي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

23. زهدنا غزالي أمير الله - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

24. رحمة هداية معز - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

25. أرديليا نحلة إلهي - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

26. عاتكة سيدة النساء - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

27. عزيزة نور فوزية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

28. رجال الغفار منظور محمد - إندونيسيا - كلية أصول الدين

29. توفيق رحمن رضوان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

30. محمد توفيق الهداية نور وارث - إندونيسيا - كلية أصول الدين

31. علي كودسنيسوريادي - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

32. موتيارا دوي راهايو - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

33. بيراس ساره أندريسا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

34. نعمة الحرزة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

35. فرحة كانيا رضاني - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

36. عائشة سيف الدين - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

37. أوليفيا الزهرا جون فيري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

38. أحمد إقبال - إندونيسيا - كلية أصول الدين

39. سوريادي ياني شهر الدين - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

40. عائشة الرضا نصر الله - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

41. أأن مهاجر أنصاري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

42. احمد فكرول - إندونيسيا - كلية أصول الدين

43. محمد حارز فاريزيفدزا - إندونيسيا - كلية أصول الدين

44. محمد أزهري زيدان رسمين - إندونيسيا - كلية أصول الدين

45. احمد محفوظ عبد الله - إندونيسيا - كلية أصول الدين

46. ميكائل نور رحمن نور حسن الدين - إندونيسيا - كلية الشريعة القانون

47. النساء الزهراء - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

48. حنيف محمد منتصر - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

49. فجرياني أرنول - إندونيسيا - كلية أصول الدين

50. يودي بن برمان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

51. م. نبيل رشادي بن علي فكري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

52. ام سلمة رحمت الناصح - إندونيسيا - كلية أصول الدين

53. نا مولودى ريكسا إمانة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

54. نور عفيفة حسنة محمد كرني - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

55. دانيا ليلسرا زين الدين - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

56. هادي أنور فوزي - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

57. محمد أفيشينا زين البحر - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

58. محمد عليم زيدادين - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

59. مريم عفيفة أدي واحيوين - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

60. أيو سفيرة إندرتمىسوطومو - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

61. عزيزة أيو طاهر سبيلا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

62. ذريتي نفيسة شافريل شمس الدين - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

63. مناندارلوبيس بن سلامة لوبيس - إندونيسيا - كلية أصول الدين

64. فرحان مولانا رزق - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

65. نورا فطري أنديني - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

66. ليلي يانا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

67. إيرينا فائزة خليلى - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

68. ديانال موستيكا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

69. سري سوكماواتى معصوم خليل - إندونيسيا - كلية الدارسات الإسلامية

70. أرمان محمد أمير - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

71. زكية محمودة حسن - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

72. إيجي ريانطو بن نيندا - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

73. فاطمة هداية ايدي - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

74. محمد أنيس عبد الرحيم - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

75. فطري روسميياتي - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

76. تيتين نور رحمي يوسف - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

77. لطفية مفتاح الجنة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

78. لوتشي فطرياني ليموس لنادي - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

79. رضينا شفاعة العليين - إندونيسيا - كلية أصول الدين

80. محمد رجال فوزى - إندونيسيا - كلية أصول الدين

81. أولياء أنف شاه هداية - إندونيسيا - كلية أصول الدين

82. زكى أحمد فردوس - إندونيسيا - كلية أصول الدين

83. فوتري شيليانا أنوار - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

84. نور عناية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

85. نور صائم بن شمسول - إندونيسيا - كلية أصول الدين

86. اوفران وصيودى صافى الدين - إندونيسيا - كلية أصول الدين

87. رمزا ريفان اجونج رمضاني - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

88. نادى حنيفة نور خالص - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

89. حنيفة سفطري - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

90. سيدة أم كلثوم محمد راملان - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

91. نبيلة سلمى صفية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

92. إساس خليفة حكيكي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

93. محمد رفقى عزمى - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

94. سيد شهدان المهديى - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

95. عيانى البنا - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

96. محمد غفران الهمم - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

97. نور مفيدة بنت عبد الرشيد - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

98. فيرليا رزقة العليا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

99. سيلفي فريدة المولدة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

100. أجرنا نورالفوزية السراج - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

101. بندونج ليلينتناج سونجوبوونو - إندونيسيا - كلية أصول الدين

102. جومر ياندي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

103. رحمى نساء - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

104. سنية الرزانة سلامت هدايات - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

105. أسيب نوركيرمان بن إنتيسسوتيسنا - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

106. فيا اولياةسونكى - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

107. عليا خير النساء سوكسنوا - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

108. فاطمة الزهراء بستاني أنتونج - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

109. لؤلؤ أولياء لطفية - إندونيسيا - كلية أصول الدين

110. صفا تشاء نبيلة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

111. عين فلاح رزقان هادي - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

112. عبد الحسيب فتح الخير - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

113. لينا فوزية حذنة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

114. تيجا ويراهاديكوسوما - إندونيسيا - كلية أصول الدين

115. محمد الفيان فضل العلم - إندونيسيا - كلية أصول الدين

116. عارف رمضان بوترا - إندونيسيا - كلية أصول الدين

117. أدينو كامل سوهردى - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

118. سيتى نفسية الزهراء - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

119. نور العزة شفيقة منهاد - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

120. محمد إقبال بن صبرى - إندونيسيا - كلية أصول الدين

121. أني سلفية - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

122. نبيلة أحمد فؤاد - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

123. فريدة العفيفة عبد الحارس سرجان - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

124. إيكابراتيويوولنداري - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

125. زهرة سلمى رمضانيا - إندونيسيا - كلية أصول الدين

126. إلهام نذير - إندونيسيا - كلية أصول الدين

127. احسان فيرمانشاة - إندونيسيا - كلية أصول الدين

128. زدني تحت مايا سيري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

129. لطفي إسنانجايا لقمان نوروافي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

130. حافظ إيمان إرحمني بكاسي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

131. زكية المولى - إندونيسيا - كلية أصول الدين

132. ضياء أزكى ملاكي محمد - إندونيسيا - كلية أصول الدين

133. محمد نصر الله - إندونيسيا - كلية أصول الدين

134. إحسان عبد الحكيم - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

135. يوني حميرة سوطويو - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

136. ديني فتح الرحمن - إندونيسيا - كلية أصول الدين

137. محمد نفيل رشادي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

138. فارس لبابان دلعار - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

139. أماند ميتا دوى ليشارى - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

140. حياة فطرنى نبيلة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

141. الحبيب أمرزال درليس - إندونيسيا - كلية أصول الدين

142. محمد نصر الدين رزقي - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

143. مبفسى الخلقي - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

144. بوتري عطية إكليل وجدان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

145. أنور مسدد عبد الرحيم - إندونيسيا - كلية أصول الدين

146. نور محمد فوزي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

147. نصرالله عبد المنان - إندونيسيا - كلية اللغة العربية

148. بايو دوي هارديأنتو - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

149. الفراز جمال الليل - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

150. محمد عزمي - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

151. إيروان جاسينج - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

152. الفتح شمسونار فليح - إندونيسيا - كلية أصول الدين

153. فوزي أريسمان - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

154. نجمى مختار أحمد جلال الدين - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

155. أحمد شرفى واوان - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

156. أردى فوزى سلام الدين - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

157. ستي مفتاح الرحمة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

158. عصمة النهاية محفوظ صالح - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

159. ستى ليلية الصالحة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

160. ريسما زهدية مفازى - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

161. فيروز هداية رسلي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

162. إلياس يونس جوكو حنفي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

163. رضينا رحمن عبد المهيمن - إندونيسيا - كلية أصول الدين

164. ديرى رحمة الفريد عاشقين - إندونيسيا - كلية أصول الدين

165. تري وحيودي طه - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

166. محمد علوي مصر الدين - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

167. دوي ويجاياكوسومو - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

168. ألوف الفية الصالحة - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

169. محمد حسلام حافظ - إندونيسيا - كلية أصول الدين

170. سبريا نور أحمد رفاعي - إندونيسيا - كلية أصول الدين

171. محمد هارى باكتى - إندونيسيا - كلية أصول الدين

172. محمد حافظي أدرىانوس - إندونيسيا - كلية أصول الدين

173. حسني مبارك - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

174. محمد كسري بن أنس - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

175. فخر الدين يرض ذو الاخيار - إندونيسيا - كلية الشريعة والقانون

176. أم كلثوم عبد الله مناف - إندونيسيا - كلية الدراسات الإسلامية

177. فوزالجواري - إندونيسيا - كلية أصول الدين

178. حافظ إلهام بختيار - إندونيسيا - كلية أصول الدين

179. تاوكو أزمان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

180. محمد ابن سبتيان - إندونيسيا - كلية أصول الدين

181. إسماعيل ريحان بن أنور الحق - بنجلادش - كلية اللغة العربية

182. محمد منظور عالم منان - بنجلادش - كلية القرآن الكريم

183. عبد العزيز بن أختر علي - بنجلادش - كلية الشريعة والقانون

184. محمد مجاهد الإسلام بن شمس العالم - بنجلادش - كلية الشريعة والقانون

185. أبو سفيان محمود - بنجلادش - كلية أصول الدين

186. نور حسين - بنجلادش - كلية أصول الدين

187. مسعود الحسن - بنجلادش - كلية أصول الدين

188. صودر يساليفو - بوركينافاسو - كلية الدعوة الإسلامية

189. عبد الملك ميغا - بوركينافاسو - كلية أصول الدين

190. كواند رسماني نوفو - بوركينافاسو - كلية أصول الدين

191. حافظي جيءتيء - تايلاند - كلية الشريعة والقانون

192. محمد وامي - تايلاند - كلية الشريعة والقانون

193. سفينة علي - تايلاند - كلية الدراسات الإسلامية

194. محمد مأسامى - تايلاند - كلية أصول الدين

195. نور غارى - قيرغيزستان - كلية الشريعة والقانون

196. مراعيد الايف زايربيك - قيرغيزستان - معهد البعوث الإسلامية

197. قمر قولوف محمد قادر - قيرغيزستان - معهد البعوث الإسلامية

198. محمد إشنالييف - قيرغيزستان - معهد البعوث الإسلامية

199. محمد مهيمن بن عبد العزيز - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

200. محمد أمزر بن عبد الرحمة بن رملي - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

201. وان سيتي فاطمة بنت وان ذوالكفل - ماليزيا - كلية الدراسات الإسلامية

202. محمد نجم الدين بن محمد نجيب بن دراءوه - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

203. نور عفة ناجحة بنت محمد محمود - ماليزيا - كلية الدراسات الإسلامية

204. فاطمة الزهراء بنت ذوالكفل بن مامت - ماليزيا - كلية الدارسات الإسلامية

205. محمد علمي أديب بن محمد رفاعي - ماليزيا - كلية أصول الدين

206. محمد مقرئ بن عبد الخالد - ماليزيا - كلية أصول الدين

207. نورالعزتي بنت ذوالكفلي - ماليزيا - كلية اللغة العربية

208. محمد أنيق فاطمي بن تيميذي - ماليزيا - كلية أصول الدين

209. محمد رازين بن غزالي بن عبد الله - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

210. محمد أديب حسيني بن غفار - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

211. عمار حاذق بن عبد الرشيد - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

212. نورالشزواني بنت قمر غزالي - ماليزيا - كلية الدراسات الإسلامية

213. لقمان الحكيم بن اسماعيل بن - ماليزيا - كلية اللغة العربية

214. عواطف بنت محمد عزهان - ماليزيا - كلية اللغة العربية

215. محمد صبري بن عبدالله بن أحمد - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

216. محمد ذكي بن صدري عمر - ماليزيا - كلية أصول الدين

217. محمد خير الحفيظ بن عبد الرزاق - ماليزيا - كلية أصول الدين

218. سيتي نورالروضة بنت ماشوكي - ماليزيا - كلية الدراسات الإسلامية

219. شاكرة نعيمة بنت اريس - ماليزيا - كلية الشريعة والقانون

220. أشرف رزال بن محمد غزالي - ماليزيا - كلية أصول الدين

221. سلمان عبد السلام إشولا - نيجيريا - كلية أصول الدين

222. أحمد عبد الغني التقوي - نيجيريا - كلية أصول الدين

223. كريم جامع أبيعولا - نيجيريا - كلية الدراسات الإسلامية

224. أمين إبراهيم محمد - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

225. أبوبكر علي بابا - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

226. علي سيس أمين - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

227. محراز ثالث - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

228. نظيف ادريس أحمد - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

229. رضوان الله محمد الأول أيوميدي - نيجيريا - كلية اللغات والترجمة

230. أبه جاوى الحاج عبد الرحمن - نيجيريا - كلية الدراسات الإسلامية

231. توفيق أديمولا إبراهيم - نيجيريا - كلية أصول الدين

232. عبدالرحمن مصطفى عبدالله - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

233. علي اول - نيجيريا - كلية الدراسات الإسلامية

234. فازازى اسماعيل اًلني - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

235. الأمين عثمان إبراهيم - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

236. قدوس أولامدي عبدالفتاح - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

237. معاذ موسى جيلاني - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

238. بللو صديق - نيجيريا - كلية الدراسات الإسلامية

239. راضية يعقوب عبدالله - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

240. فاطمة موسى فري - نيجيريا - كلية اللغات والترجمة

241. عثمان توفيق ايوميدي - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

242. يوسف عبد القادر - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

243. لوال عبد الرشيد أيينوكيو - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

244. إبراهيم محمد مبروك - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

245. أوكنموينبو آدم أبولوري - نيجيريا - كلية الدراسات الإسلامية

246. كبير أبوبكر - نيجيريا - كلية الشريعة والقانون

247. عبدالرحمن عبدالله - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

248. عائشة محمد عبدالله - نيجيريا - معهد البعوث الإسلامية

249. مهين احمد خان - الهند - كلية الدراسات الإسلامية

250. باسط منظور - الهند - كلية أصول الدين