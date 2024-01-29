تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية في مراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة للعمل على منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين، من بعض التجار وأصحاب المحلات والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع، وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.

حملات تموينية في مدن أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير 104 محاضر خلال حملات تموينية بمراكز ديروط، والقوصية، ومنفلوط، وأسيوط، وأبوتيج، وأبنوب، وساحل سليم، وصدفا، حيث تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالإشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط.

وأسفرت الحملات عن ضبط 439 بطاقة تموين ذكية داخل أحد المخابز تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، و275 علبه سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع، وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير محضر لأحد الأشخاص لحيازته سكر وأرز بدون فواتير وتم مصادره 350 كجم سكر و75 كجم أرز، وتحرير 9 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.