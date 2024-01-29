رئيس هيئة الكتاب من ندوة «التنسيقية»: مصر تمتلك كل مقومات بناء الحضارة

وجه أحمد بهي الدين، الشكر للدولة المصرية بكل مؤسساتها على الرعاية الكبيرة التي يحظى بها معرض الكتاب، متابعا: «هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا لكي يعود معرض الكتاب، ويظل منارة عربية وإقليمية ودولية رائدة».

وأعرب رئيس الهيئة العامة للكتاب عن شكره للتنسيقية لتواجدها اليوم بصلب البرنامج الثقافي، مشيرًا إلى أنها تمتلك قاعدة جماهيرية عريقة، ويمكن من خلال المنصة الخاصة بها إيصال الأفكار وطرح الرؤى والوصول إلى نتائج فعلية.

وتابع: «نمتلك ميراثًا حضاريًا، والثقافة المصرية ثقافة حية ناهضة وصاهرة، وأن الدولة المصرية أتت ثم أتى الإنسان، مشيرًا إلى أن بناء الحضارة يحتاج إلى مقومات، وكل المقومات تمتلكها الدولة المصرية».

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «التراث الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية المصري»، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

تنسيقية شباب الأحزاب

أدار الندوة النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث اللامادي.