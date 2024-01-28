وزيرة التعاون الدولي تشارك بالقمة الإيطالية الإفريقية بروما نيابة عن السيسي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية- الأفريقية التى ستعقد خلال يومي 28 و 29 يناير الجاري، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر، التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا

وتبحث وزيرة التعاون الدولى، خلال الزيارة، التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، فى إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة التي تربط الجانبين، وضرورة العمل على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

واستقبل بسام راضي، سفير مصر في روما، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي ستشارك بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة وفد مصر في قمة إيطاليا إفريقيا، والتي ستنعقد بالعاصمة روما يومي 28 و29 الجاري.

تقديم خطة متكاملة للتعاون والتنمية في إفريقيا

وأوضح بسام راضي أن القمة التي تنعقد برئاسة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا ومشاركة كبار المسؤولين الإيطاليين تكتسب أهمية خاصة، إذ تعتزم إيطاليا تقديم خطة متكاملة للتعاون والتنمية في إفريقيا، بالتعاون مع مصر والدول الأفريقية الفاعلة في القارة، وبالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية هى أمن الطاقة، التعاون الاقتصادى، البنية التحتية، الأمن الغذائى، التدريب المهنى، الهجرة والقضايا الامنية.

مصر تتطلع للعمل المشترك مع ايطاليا الصديقة

وأكد بسام راضي من جانبه أن مصر تتطلع للعمل المشترك مع إيطاليا الصديقة وللتعاون المتعدد الأطراف البناء في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات في إطار الخطة الإيطالية المزمع أطلاقها خلال المؤتمر والمعروفة باسم خطة ماتيو التي جرى بلورتها بعناية ودقة داخل المؤسسات الإيطالية المعنية على مدار العام الماضي، وتتضمن جوانب ومشروعات طموحة للغاية للتعاون البناء والشراكة المتبادلة المنافع مع القارة الأفريقية.