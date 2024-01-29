طلاب جامعة أسيوط ينفذون مشروع يد صناعية للمبتورين.. أمل جديد لتيسير الحياة

أعلنت جامعة أسيوط، تنفيذ طلابها لمشروع يد صناعية للمبتورين، والذي يعد أملا جديدا لتيسير الحياة على المبتورين حول العالم.

ويقوم المشروع الطلابي في جامعة أسيوط على تصنيع يد صناعية للمبتورين، ويعتمد لأول مرة على تقنية «SEMG»، حيث يقوم باستخراج هذه الإشارات الضعيفة جدا، والعمل عليها بدقة؛ ليتمكن الشخص المبتور من التحكم في اليد الصناعية بسهولة.

تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن تنمية الإبداع والإبتكار لدى الطلاب في مقدمه أهداف جامعه أسيوط، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي بالاهتمام بالطلاب المبتكرين؛ لتشكيل شخصيتهم، وتطوير عقولهم، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

تشجيع الجامعة للمشروعات الطلابية

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى تشجيع الجامعة للمشروعات الطلابية القائمه على التقنيات الحديثة، مؤكدا أن دور الجامعة يتجاوز الجانب التعليمي إلى خدمة الأفكار الابتكارية والمشروعات الإبداعية للطلاب، وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار.