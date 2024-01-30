كم عدد أبواب الجنة؟.. أكثر من النار والفضل يغلب العدل (فيديو)

لا حلم لأي مسلم أغلى من دخول الجنة، فالكل يأمل في ذلك، وهو ما يدفع للإكثار من الطاعات والعبادات والصلوات والدعاء، إلا أن البعض قد لا يعلم كم عدد أبواب الجنة.

كم عدد أبواب الجنة

الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أجاب على تساؤل كم عدد أبواب الجنة، قائلا: إن أبواب الجنة 8، والنار 7، موضحًا أن أبواب الجنة فضل، والنار عدل، والفضل يغلب العدل.

واستكمل الشيخ رمضان عبدالرازق، حديثه عن إجابة كم عدد أبواب الجنة، خلال لقاءه مع برنامج «الدنيا بخير» عبر شاشة قناة الحياة، أن أبواب الجنة رحمة، والنار غضب، والرحمة تسبق الغضب.

اعرف عدد أبواب الجنة

وأشار في حديثه عن عدد أبواب الجنة، أن أبواب النار 7، معنا السبع المثاني، لعل تلاوتها والعمل بها كل آية، تغلق باب من النار، فضلا عن الجوارح الظاهرة التي نعبد بها الله سبعة «السمع، البصر، اللسان، اليدين، الرجلين، القلب والعقل»، كأن كل واحدة منهم عند إطاعة الله بها تغلق باب من أبواب جهنم، مضيفًا أن كل باب له عنوان واسم بأسماء الأركان.