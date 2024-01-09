صيغة للصلاة على النبي تعادل 10 آلاف صلاة.. تفتح لك أبواب الجنة والرحمة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنّ كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين»، به العديد من الصيغ للصلاة على النبي الكريم وتقدر بـ«100» صلاة.

صيغة للصلاة على النبي

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيس بوك» أنه من ضمن الصيغ للصلاة على النبي الكريم، التي ذكُرت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين» كالتالي: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبَدًا، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرْمدًا، وَأَزْكَي تَحِيَّاتِكَ فَضْلاً وَعَدَدًا؛ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَمَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ، وَطُورِ التَّجَلِّيَاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ، وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ، وَمُقَدَّمِ جِيْشِ الْمُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ رَكْبِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُكْرَمِينَ، وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، حَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى، وَمَالِكِ أَزْمَةِ الْمَجْدِ الْأَسْنَى، شَاهِدِ أَسْرَارِ الْأَزَلِ، وَمُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْأُوَلِ، وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ، وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ، مَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ، وَإِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، رُوحِ جَسَدِ الْكَوْنَيْنِ، وَعَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الْمُتَحَقِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ الْعُبُودِيَّةِ، الْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِ الْمَقَامَاتِ الاِصْطِفَائِيَّةِ، الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ، الْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ السَّيِّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ».

فضل هذه الصلاة على النبي

وحول فضل هذه الصلاة على النبي بهذه الصيغة، أوضح «جمعة» أن الشيخ الصاوي، قال في شرح وورد الشيخ أحمد الدردير- رضى الله عنه إن : «هذه الصلاة نقلها الإمام الغزالي رضى الله عنه، عن الشيخ العيدروسي رضى الله عنها».

وتابع جمعة: « ذكر الشيخ الشعراني -رضى الله عنه- في (الطبقات) في ترجمة شيخه نور الدين الشوني-رضى الله عنه- قال: رأيته في المنام بعد موته بسنتين يقول لي: «علمني صلاة الشيخ العيدروسي فإني وجدت ثوابها في الآخرة تعدل المرة الواحدة عشرة آلاف من غيرها».