كم عدد أبواب الجنة؟.. عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف يوضح

تحدث الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في لقاء تلفزيوني عن عدد أبواب الجنة، مشيرا إلى أن الجنة عرضها السموات والأرض، موضحا أن الجنة لها أبواب حقيقة، مستشهدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال: إنَّ ما بينَ مِصْراعَيْنِ من مَصارِيعِ الجنَّةِ، أي: ما بينَ طَرَفَيْ بابٍ من أبوابِها لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى.

كم عدد أبواب الجنة

وفي إطار الحديث عن كم عدد أبواب الجنة؟، أضاف عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، أن العلماء عندما حسبوا تلك المسافة وجدوها متساوية، وتعادل 1273 كيلومترا، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، مشيرا إلى أن الجنة لها ثمانية أبواب.

في إطار الحديث عن كم عدد أبواب الجنة؟، لفت الشيخ رمضان عبد الرازق، إلى أن عدد أبواب النار 7، وعند جمع الاثنين يصبح العدد 15، وهو عدد تكرار لفظ ومصطلح «أبواب» في القرآن الكريم.

أسماء أبواب الجنة

واستكمالا للحديث عن كم عدد أبواب الجنة؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها نشرتها عبر بوابتها الرسمية، أسماء أبواب الجنة، موضحة أن العلماء اتفقوا على 4 أسماء مستشهدة بقول رسول الله: "«فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ»، وهي:

ـ باب الصلاة.

ـ باب الجهاد.

ـ باب الريان.

ـ باب الصدقة.

ولفتت الدار إلى أن العلماء اختلفوا في أسماء أبواب الجنة الـ 4 الأخرى، فجاء فيها:

ـ باب التوبة.

ـ باب الكاظمين الغيظَ والعافين عن الناس.

ـ باب الراضين.

ـ الباب الأيمن.