سيمون تروج لمشاركتها بمسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

روجت الفنانة سيمون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمشاركتها في مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضة في رمضان 2024.

ونشرت سيمون البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: «مسلسل صيد العقارب 2024 بإذن الله، مع النجمة غادة عبد الرازق، وفناني مصر الجُمال، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن».

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب، مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، تأليف باهر دويدار، إخراج احمد حسن.