صحافة الحرب في عصر الإنترنت.. دورة تدريبية في نقابة الصحفيين 8 فبراير

أعلنت نقابة الصحفيين، دورة تدريبية متقدمة لمدة شهر في «صحافة الحرب في عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا.. تطبيقات على حروب غزة والسودان وأوكرانيا»، بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

تفاصيل الدورة التدريبية

وأوضحت أن الدورة تتضمن التدريب على المهارات المطلوبة في مراحل دورة عمل صحافة الحرب في عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا بدءا من الأسس والقواعد المهنية والأخلاقية في صحافة الحرب وحتى إدارة ونشر المحتوى والتفاعل مع الجمهور بعد النشر.

وجاءت فترة الدورة، وإجراءات القبول كالتالي:

الدورة مقدمة لـ20 عضوًا، وعدد الأيام التدريبية 12 يومًا، بمتوسط 3 أيام تدريبية أسبوعيًا بواقع ثلاث جلسات يوميًا، ويبدأ التقدم لها إلكترونيًا فقط من الآن وحتى مساء السبت 3 فبراير من هنا.

وتعلن قائمة المقبولين بالدورة وجدول مواعيد المحاضرات والتفاصيل الكاملة لأعمال التدريب على موقع مركز التدريب بالنقابة صباح الأحد 4 فبراير، ويبدأ التدريب الفعلي الخميس 8 فبراير 2024.

شروط التقدم للدورة

شروط التقدم للدورة:

ــ أن يكون المتدرب عضوًا في نقابة الصحفيين.

ــ أن يتمتع المتدرب بخلفية مناسبة عن صحافة الحروب والنزاعات والصراعات.

ــ أن يلتزم المتدرب بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب.

تمنح مؤسسة هيكل للصحافة العربية جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات تخرّج تُنجز خلال الدور.