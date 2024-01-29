الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف الخدمات الطبية المتبقية بجنوب غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أن هناك شحا شديدا في الطعام والمستلزمات الطبية في مستشفى الأمل بغزة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقى من خدمات طبية في جنوب قطاع غزة وخاصة خان يونس.

وأضافت أن الأوضاع مأساوية في ظل أوامر الإخلاء التي يطلقها الاحتلال يوميا في قطاع غزة، حيث تم دفن 3 شهداء في حديقة مستشفى الأمل بسبب استهداف الاحتلال لمحيطه.

وأكدت مواصلة تقديم الخدمة الطبية في مستشفى الأمل وعدم مغادرة الطواقم الطبية.